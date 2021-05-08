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    Başkan Erdoğan'dan gençlerle buluşmasında önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 08.05.2021, 14:51

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "81 İlimizden 560 Genç ile En Uzun İftar Sofrası" programına video konferans yöntemiyle katıldı. Başkan Erdoğan, "Biz gücümüzü gençlikten alıyoruz" dedi. Erdoğan, koronavirüs sürecinde güzel günlerin yakın olduğunu belirtti. Başkan Erdoğan ayrıca yeni normalleşme takviminin önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyledi.

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