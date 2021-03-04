Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Karşımızda 40 yamalı bohça misali oluşturulan ittifak, şimdiden tel tel dökülmeye başladı.' dedi.
Başkan Erdoğan'dan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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