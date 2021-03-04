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    Başkan Erdoğan'dan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 04.03.2021, 12:42

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Karşımızda 40 yamalı bohça misali oluşturulan ittifak, şimdiden tel tel dökülmeye başladı." dedi.

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