Başkan Erdoğan'dan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli mesajlar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-genisletilmis-il-baskanlari-toplantisinda-onemli-mesajlar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "(Yeni anayasa çalışmaları) Uzlaşma zemini oluşmazsa Cumhur İttifakı olarak bizi destekleyen diğer partilerle hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız." dedi.