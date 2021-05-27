Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "(Yeni anayasa çalışmaları) Uzlaşma zemini oluşmazsa Cumhur İttifakı olarak bizi destekleyen diğer partilerle hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız." dedi.
Başkan Erdoğan'dan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli mesajlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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