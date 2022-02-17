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    Başkan Erdoğan'dan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 17.02.2022, 15:00

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. AK Partili belediyelere çağrı yapan Erdoğan, "Su tarifelerinde en az KDV indirimi kadar bir indirim yaparak enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalıdır." ifadelerini kullandı.

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