Başkan Erdoğan'dan Giresun'da önemli açıklamalar!

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Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, doğal gaz konusunda "Bizim öyle bir sıkıntımız yok. Doğal gazımız var, FSRU'muz var, Tuz Gölü'nün altında stoklarımız var, bütün tedbirlerimizi alıyoruz." açıklamasında bulundu.