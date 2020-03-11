Koronavirüs önlemleri AK Parti grup toplantısına damga vurdu. Başkan Erdoğan, Meclis'e gelişinde kimseyle tokalaşmadı, "gönül selamı" vermesi dikkat çekti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise dirsek selamını tercih etti. Meclis ise hastalığa karşı yeni önlemleri gündemine aldı.
Başkan Erdoğan'dan 'gönül selamı' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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