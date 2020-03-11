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    Başkan Erdoğan'dan 'gönül selamı'

    Giriş Tarihi: 11.03.2020, 18:44

    Koronavirüs önlemleri AK Parti grup toplantısına damga vurdu. Başkan Erdoğan, Meclis'e gelişinde kimseyle tokalaşmadı, "gönül selamı" vermesi dikkat çekti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise dirsek selamını tercih etti. Meclis ise hastalığa karşı yeni önlemleri gündemine aldı.

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