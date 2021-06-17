Başkan Erdoğan, Antalya’da “Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesi”nin ardından basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, "Güneydoğu Avrupa 2030 Strateji Belgesi'nin sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacağına inanıyorum." dedi.
Başkan Erdoğan'dan “Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesi" sonrası flaş mesajlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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