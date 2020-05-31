  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan'dan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi paylaşımı

    Başkan Erdoğan'dan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi paylaşımı

    Giriş Tarihi: 31.05.2020, 16:32

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin hizmete açılmasına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

    Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

    "Sultan II. Abdülhamid'in 129 yıl önce Hadımköy'e yaptırdığı askeri hastaneyi restore ederek milletimizin hizmetine sunmak da hamdolsun bizlere nasip oldu. Bugün açılışını yapacağımız Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanemiz, ülkemize, milletimize hayırlı olsun."

    Hastane projesinin videosunun da yer aldığı paylaşımda, Hadımköy'de 23 dönüm arazi üzerinde yer alan, 4500 metrekarelik kapalı alanı bulunan Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi'nin restore edilmesine, 45 gün önce başlandığı belirtildi.

    Paylaşımda, toplam 101 yatak kapasitesine sahip hastanede, 59 adet yoğun bakım yatağı, 42 adet hasta yatağı bulunduğu ifade edildi.

    AA

    Başkan Erdoğan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ni açtı

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan Erdoğan'dan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan: Söz verdik açıyoruz
    Başkan Erdoğan: Söz verdik açıyoruz
    Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırının faili gözaltına alındı!
    Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırının faili gözaltına alındı!
    Bugün hava nasıl olacak? 31 Mayıs Pazar hava durumu
    Bugün hava nasıl olacak? 31 Mayıs Pazar hava durumu
    Başkan Erdoğan Şehit Piyade Teğmen Canbert Tatar'ın babasıyla telefonda görüştü
    Başkan Erdoğan Şehit Piyade Teğmen Canbert Tatar'ın babasıyla telefonda görüştü
    CHP'li Bodrum Belediyesi'nden ağaç katliamı!
    CHP'li Bodrum Belediyesi'nden ağaç katliamı!
    Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ni açtı
    Başkan Erdoğan: Söz verdik açıyoruz
    Başkan Erdoğan'dan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi paylaşımı
    Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırının faili gözaltına alındı!
    Atakan Arslan'ın şehit olduğu saldırının faili gözaltına alındı!
    Başkan Erdoğan Şehit Piyade Teğmen Canbert Tatar'ın babasıyla telefonda görüştü
    Başkan Erdoğan Şehit Piyade Teğmen Canbert Tatar'ın babasıyla telefonda görüştü
    CHP'li Bodrum Belediyesi'nden ağaç katliamı!
    CHP'li Bodrum Belediyesi'nden ağaç katliamı!
    Başkan Erdoğan'dan anlamlı paylaşım!
    Başkan Erdoğan: Fethedilen bir toprak parçası değil, milyonlarca gönüldür