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    Başkan Erdoğan'dan Hasankeyf-2 Köprüsü açılış töreninde flaş açıklamalar

    Giriş Tarihi: 17.04.2021, 15:54

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hasankeyf-2 Köprüsü açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bizi engellemek isteyenlere hep daha büyük eserleri ülkemize katarak yanıt verdik." dedi. Erdoğan, "Eskiden özellikle gurbetçilerimiz Avrupa'daki imkanlardan övgüyle bahsederdi. İş, aş bulmak için vatandaşlarımız yurt dışına gitmek zorunda kalırdı, bu tablo bugün büyük oradan tersine döndü. Artık bizim havalimanlarımıza, köprülerimize gıptayla bakıyorlar." ifadelerini kullandı.

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