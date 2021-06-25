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    Başkan Erdoğan'dan Hatay'da dev projelerin açılış töreninde önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 25.06.2021, 17:26

    Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, birbirinden önemli projelerin toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan, burada kritik açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Tescilli Türkiye düşmanlarının peşine düşerek ülkenin geleceğine talip olmaya kalkanların sonu hüsrandır" dedi. Erdoğan, "Karşımızda bir türlü yerli ve milli olmayı başaramayan anlayış var. Milletin gönlüne girmek yerine gözünü dışarıya diken bu zihniyete rağmen ülkemizi büyüteceğiz" ifadelerini kullandı.

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