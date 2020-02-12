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Başkan Erdoğan'dan İdlib mesajı

Giriş Tarihi: 12.02.2020, 11:46

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Askerlerimize en küçük zarar gelmesi halinde rejim güçlerini her yerde vuracağımızı ilan ediyorum." dedi.

Başkan Erdoğan, İdlib'deki saldırılara ilişkin, "Herkes gözünü kapatsa sırtını dönse vicdanını dondursa da Türkiye bu duruma seyirci kalmayacaktır." dedi.

Geldikleri noktada artık kimsenin taşkınlığına, bağnazlığına, satılmışlığına, provokasyonlarına göz yummayacaklarını belirten Erdoğan, "İdlib'de sivil yerleşim yerlerini vuran hava araçları, artık eskisi gibi rahat hareket edemeyeceklerdir." ifadelerini kullandı.

"ASKERLERİMİZE ZARAR GELMESİ HALİNDE REJİM GÜÇLERİNİ VURACAĞIZ"

Erdoğan, "Askerlerimize en küçük zarar gelmesi halinde rejim güçlerini her yerde vuracağımızı ilan ediyorum." diye konuştu.

"Mehmetçiklerin kanının döküldüğü yerde hiç kimse güvende olamayacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Mehmetçiklerin kanının döküldüğü bir yerde, kendini ne kadar büyük görürse görsün, hiç kimsenin güvende olamayacağını da açıkça söylüyorum." dedi.

"REJİMİGÖZLEM NOKTALARIMIZIN GERİSİNE ÇIKARTMAKTA KARARLIYIZ"

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şubat ayı sonuna kadar rejimi Soçi Muhtırası sınırları dışına, yani gözlem noktalarımızın gerisine çıkartmakta kararlıyız. Bunun için karada ve havada her ne gerekiyorsa çekinmeden, tereddüt etmeden, hiçbir oyalamaya meydan vermeden bunu yapacağız."

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