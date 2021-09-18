Başkan Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda buludu. Erdoğan, 'Artık Türkiye dünya ihracatında yüzde 1 pay seviyesine ulaşarak kritik eşiği yakaladı.' dedi.
Başkan Erdoğan'dan İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde önemli mesajlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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