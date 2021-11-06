Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ilısu Barajı, yeminli Türkiye düşmanlarına da kendi ülkesine ve milletine husumetleriyle maruf içimizdeki mankurtlara da verilmiş en güzel cevaptır." dedi.
Başkan Erdoğan'dan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES Açılış Töreni'nde önemli mesajlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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