Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'ten geçen infaz yasası hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan "Yeni infaz düzenlemesi, uygulamadaki sıkıntılar yanında, milletimizin ve kamu vicdanının hassasiyetlerini de dikkate alarak hazırlanmıştır." dedi.
Başkan Erdoğan'dan infaz yasası için önemli açıklama! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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