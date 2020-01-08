Başkan Erdoğan'dan İran'ın ABD üslerini vurması sonrası ilk açıklama

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-iranin-abd-uslerini-vurmasi-sonrasi-ilk-aciklama" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan TürkAkım açılışında konuştu. Başkan Erdoğan, İran'ın Irak'taki ABD üslerini vurması sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Gerilim hiç arzu etmediğimiz noktaya ulaştı. Amacımız gerilimin düşmesini sağlamaktır. Hiç kimsenin sadece kendi çıkarları uğruna Irak başta olmak üzere tüm bölgeyi yeni bir ateş çemberine atmaya hakkı yok. Elimizdeki tüm imkanları seferber ederek bölgemizin kan ve gözyaşına boğulmasına izin vermeyeceğiz" dedi.