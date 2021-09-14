Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "İşçilerle Buluşma" programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Makro ekonomide dengeler tekrar yerine oturmaya başladı. Göstergeler ekonomideki pozitif yükselişin artarak süreceğine işaret ediyor." dedi.
Başkan Erdoğan'dan işçilerle buluşma programında önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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