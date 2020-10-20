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    Başkan Erdoğan'dan İslam İş Birliği Teşkilatı'na video mesaj! Macron'a sert tepki gösterdi

    Giriş Tarihi: 20.10.2020, 13:55

    Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı istişare toplantısına video konferans yöntemiyle bir mesaj yolladı. Başkan Erdoğan mesajında, "Dünya genelinde her gün ortalama bin Müslüman kardeşimizi teröre veya şiddete kurban veriyoruz. Bilhassa ırkçılık, kavmiyetçilik, mezhepçilik ve terör fitnesi, İslam alemini içeriden çökerten sorunlar haline gelmiştir." ifadelerine yer verdi. Erdoğan, İslam'a hadsizce dil uzatan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a da tepki göstererek, "Fransa İslam'ı, Avrupa İslam'ı gibi kavramların asıl gayesi İslam ve Müslümanlarla hesaplaşmaktır. Hiçbir Müslüman ülkenin böyle bir hadsizliğe rıza göstermesi mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

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