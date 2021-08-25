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    Başkan Erdoğan'dan İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu'nda önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 25.08.2021, 10:14

    Son dakika haberi....Başkan Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu'nda canlı bağlantı ile katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Müslümanlar hem kendi huzur ve esenlikleri hem de bütün insanlığın güvenlik ve geleceği adına artık sorumluluk üstlenmeli." dedi.

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