Başkan Erdoğan'dan İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu'nda önemli mesajlar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-islam-isbirligi-teskilati-genclik-forumunda-onemli-mesajlar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberi....Başkan Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu'nda canlı bağlantı ile katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Müslümanlar hem kendi huzur ve esenlikleri hem de bütün insanlığın güvenlik ve geleceği adına artık sorumluluk üstlenmeli." dedi.