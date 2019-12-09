 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > Başkan Erdoğan'dan İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal İşler Bakanları Zirvesi'nde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal İşler Bakanları Zirvesi'nde önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 09.12.2019, 14:01

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal İşler Bakanları Zirvesi toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bugün dünya nüfusunun yaklaşık 4'te birini oluşturan Müslümanlar maalesef güçleriyle orantılı, siyasi etkiye ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmişlik düzeyine sahip değiller." dedi. Başkan Erdoğan, Fransa'nın başkenti Paris'te, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un emeklilik reformu planına karşı başlatılan protestolara ilişkin, "Paris'te sarı yelekliler çıktı, hadi çöz bakalım, durdur bakalım. Niye durduramıyorsun? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste." ifadelerine yer verdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan'dan İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal İşler Bakanları Zirvesi'nde önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

120 bin dolarlık muzu yedi
120 bin dolarlık muzu yedi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. yeni bölüm fragmanı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. yeni bölüm fragmanı
Della Miles o anları ilk kez anlattı ve Erdoğan için Gururlanmalısınız dedi
Della Miles o anları ilk kez anlattı ve Erdoğan için "Gururlanmalısınız" dedi
İzmir'de drone yarışları heyecanı
İzmir'de drone yarışları heyecanı
Görüntü Denizli'de kaydedildi! Cep telefonunu kaşla göz arasında böyle çaldılar
Görüntü Denizli'de kaydedildi! Cep telefonunu kaşla göz arasında böyle çaldılar
Havalimanında vücuduna sardığı uyuşturucu ile yakalandı
Havalimanında vücuduna sardığı uyuşturucu ile yakalandı
Della Miles o anları ilk kez anlattı ve Erdoğan için Gururlanmalısınız dedi
Della Miles o anları ilk kez anlattı ve Erdoğan için "Gururlanmalısınız" dedi
İzmir'de drone yarışları heyecanı
İzmir'de drone yarışları heyecanı
Görüntü Denizli'de kaydedildi! Cep telefonunu kaşla göz arasında böyle çaldılar
Görüntü Denizli'de kaydedildi! Cep telefonunu kaşla göz arasında böyle çaldılar
Havalimanında vücuduna sardığı uyuşturucu ile yakalandı
Havalimanında vücuduna sardığı uyuşturucu ile yakalandı
Başkan Erdoğan için özel video
AK Parti İstanbul İl Başkanlığından Başkan Erdoğan için özel video
Başkan Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı
Başkan Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı