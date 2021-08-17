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    Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 17.08.2021, 15:33

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde İDEF’21 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'nde çarpıcı mesajlar verdi. Başkan Erdoğan, "Savunma sanayiinde dışa bağımlılığımızı yüzde 80'ler seviyesinden yüzde 20'ler seviyesine indirmeyi başardık." di ve ekledi "Başarısını sahada bilfiil ispat etmiş olan silahlı insansız hava araçlarının tasarımı, üretimi ve satışında dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında yer alıyoruz."

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