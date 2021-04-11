Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-istanbulda-onemli-aciklamalar-1618149928" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Üyelerini kabul töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine ilişkin, "Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek inşallah bu hastalığın üstesinden hep birlikte geleceğiz." dedi.