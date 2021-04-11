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    Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 11.04.2021, 14:58

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği Üyelerini kabul töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine ilişkin, "Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek inşallah bu hastalığın üstesinden hep birlikte geleceğiz." dedi.

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