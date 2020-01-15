Başkan Erdoğan'dan "İstemezük" zihniyetine gönderme

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-istemezuk-zihniyetine-gonderme" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" Programı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin gelişmesine ve büyümesine katkı sağlayan her projenin karşısına dikilen "İstemezuk" zihniyetine göndermede bulunan Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili için bile kulp takma yarışı içine girenleri gördük. Peki yapılana karşı çıkanlar bunun yerine daha iyisini, daha faydalısını mı teklif ediyor? Hayır. Sadece 'istemezük' diyorlar. Marmaray'ı yaptık. Allah'tan ki denizin altından gitti. Denizin üstünden çıksa ona da 'istemezük' derlerdi." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 'İstemezükçüler'i bu sözlerle eleştirdi.

ONA DA 'İSTEMEZÜK' DERLERDİ

Türkiye'nin Otomobili için bile kulp takma yarışı içine girenleri gördük. Peki yapılana karşı çıkanlar bunun yerine daha iyisini, daha faydalısını mı teklif ediyor? Hayır. Sadece 'istemezük' diyorlar. Marmaray'ı yaptık. Allah'tan ki denizin altından gitti. Denizin üstünden çıksa ona da 'istemezük' derlerdi. İş bitti açılışına geldiler. O günden bu güne 440 milyon insan Marmaray'dan geçti. Aynı şekilde Avrasya Tüneli. Öyle de olsa böyle de olsa, biz dağları nasıl deliyorsak, denizin altından nasıl geçiyorsak öyle devam edeceğiz.