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    Başkan Erdoğan'dan İtalya dönüşü önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 01.11.2021, 14:20

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için gitti İtalya'dan döndü. Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşme ve G-20 Zirvesi boyunca gerçekleştirdiği temaslara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Detayları Daily Sabah Ankara Temsilcisi Nur Özkan Erbay aktardı.

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