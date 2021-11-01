Başkan Erdoğan'dan İtalya dönüşü önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için gitti İtalya'dan döndü. Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşme ve G-20 Zirvesi boyunca gerçekleştirdiği temaslara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Detayları Daily Sabah Ankara Temsilcisi Nur Özkan Erbay aktardı.