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    Başkan Erdoğan'dan İzmir'de CHP'ye Berat Albayrak tepkisi: İşte bunun için çıldırıyorlar

    Giriş Tarihi: 22.02.2021, 15:08

    AK Parti 7. Olağan İzmir İl Kongresi'nde konuşan Başkan Erdoğan, son dönemde CHP tarafından yapılmaya çalışılan Eski Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan karalama kampanyasına sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Berat Bey'in önce enerjide ardından ekonomide ifa ettiği görevlerdeki en büyük talihsizliği damat sıfatının bu alanlardaki birikimi ve gayretinin önüne geçirilmiş olmasıdır. Eğer herhangi bir siyasetçi olarak bu işleri yapsaydı kendisiyle ilgili değerlendirmeler daha objektif yapılabilirdi. Türkiye'nin son dönemde enerji alanında attığı adımların temelinde Berat Bey'in bakanlığı döneminde yaptığı stratejiler yer alıyor. Bunu başardığı için çıldırıyorlar." dedi.

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