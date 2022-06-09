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    Başkan Erdoğan'dan İzmir'de Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı: Cesaretin varsa aday ol

    Giriş Tarihi: 09.06.2022, 16:55

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, adaylık konusunda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na çağrı yaparak, "İşte söylüyorum, seçim önümüzdeki yıl haziran ayının ortasında yapılacak. Kaçacak yerin yok. Cumhur İttifakı'nın adayı belli olsun diyorsun. Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan'dır. Yüreğin varsa, cesaretin varsa ya adaylığını açıkla ya da adayını açıkla." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan İzmir için ise , "Son 20 yılda İzmir'e 90 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Bay Kemal'in Büyükşehir Belediyesi acaba ne yaptı İzmir'e? Yağmurlar yağdığı zaman nasıl sular basıyor görüyorsunuz!" dedi.

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