Başkan Erdoğan'dan İzmir'de önemli mesajlar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Onurlu duruş sergileyerek, terör örgütünü kınamak yerine hep devleti suçlayan bu kirli zihniyetin, her masumun katlinde vebali bulunuyor." dedi. Erdoğan ayrıca 'İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin suyunu DSİ kanalıyla biz verdik. Büyükşehir yapamadı bunu biz dedik ki her ne kadar İzmir bize oy vermiyorsa yapalım bunu.İişte bizim anlayışımız bu.' ifadesini kullandı.