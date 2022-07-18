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    Başkan Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 18.07.2022, 18:16

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından kritik açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişiminin 6. yılına ilişkin konuşan Erdoğan, "15 Temmuz ihanetinin nesiller boyunca hatırlanmasını sağlamak, hepimizin boynunun borcudur" ifadelerini kullandı. Bayramda Osman Gazi Köprüsü'nden 684 bin aracın geçtiğini dile getiren Başkan Erdoğan, "Bu herkesin harcı değil Bay Kemal. İzmir-İstanbul otoyolu ve Osman Gazi Köprüsü üzerinden yapılan yol keyif halini alarak çile olmaktan çıkmıştır" dedi. Ekonomideki gelişmelere de değinen Erdoğan, Şubat ve Mart ayını işaret ederek refaf kaybının telafi edileceğinin mesajını verdi. Kabine toplantısındaki bu kritik açıklamaların en önemli başlığı ise KYK borcu düzenlemesi oldu. Başkan Erdoğan, "Öğrenim kredisi geri ödemelerinin, enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık." dedi.

    Başkan Erdoğan KYK borcu açıklaması
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