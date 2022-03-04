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    Başkan Erdoğan'dan KADEM 4. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 04.03.2022, 11:41

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KADEM 4. Olağan Genel Kurulu'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Yeni düzenlemede kadına yönelik saldırılarda faillerin somut pişmanlık ifadesi içermeyen hiçbir davranışı indirim nedeni olarak kabul edilmeyecektir. Takım elbise giyip kravat takarak ellerini önlerinde birleştirerek tiyatrovari görüntü takdiri indirim sebebi olmayacaktır. Kasten öldürme kadına karşı işlenmişse cezalar daha da arttırılacaktır. " dedi.

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