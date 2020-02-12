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Başkan Erdoğan'dan Kahramanmaraş'ta önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 12.02.2020, 22:39

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş AK Parti İl Teşkilatı ile yemekte bir araya geldi. Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Vatandaşlarımızın tamamının gönlünü kazanmak için gece gündüz çalışmalı, 7'den 70'e herkese ulaşmalı, mücadelemizin önemini anlatmalıyız" dedi.

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