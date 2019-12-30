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Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Giriş Tarihi: 30.12.2019, 15:46

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ""Kanal İstanbul'u ben İstanbullulara defaatle takdim ettim. Ne yazık ki hala anlamak istemeyenler var. Biz arttık isteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız. Dünyada 50'yi aşkın bu şekilde kanal var. Lüks olsun diye yapılmıyor. Kanal İstanbul'u yaparken inşallah 2 modern şehri de inşa edeceğiz. Ya Yap İşlet Devret ile ya da milli bütçeden yapacağız. Bizim için daha iyi olur. Ama olmazsa milli bütçeyle yapacağız her ikisi için de elimizde imkanlar var." dedi

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