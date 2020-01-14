 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: En küçük fikirleri de bulunmuyor

Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: En küçük fikirleri de bulunmuyor

Giriş Tarihi: 14.01.2020, 13:03

AK Parti Grup Toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en önemli projeleri arasında gösterilen Kanal İstanbul projesini hazmedemeyen CHP yönetimi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi. Erdoğan konuşmasında "Emin olun Kanal İstanbul'a karşı çıkanların bu konu hakkında en küçük fikirleri de bulunmuyor. Bu işin ne olduğunu biz de arkadaşlarımız da defaatle anlattık. Şimdi Kanal İstanbul'un ne olduğunu bir kez daha anlatayım ki sonra haberimiz yoktu demesinler." dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: En küçük fikirleri de bulunmuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Rus savaş gemisi Akdeniz'e iniyor
Rus savaş gemisi Akdeniz'e iniyor
Muğla'da ocak ayında şaşırtan görüntü! Vatandaşlar akın etti
Muğla'da ocak ayında şaşırtan görüntü! Vatandaşlar akın etti
İzmir merkezli 49 ilde FETÖ operasyonu
İzmir merkezli 49 ilde FETÖ operasyonu
İzmir'de FETÖ operasyonu!
İzmir'de FETÖ operasyonu!
Başkan Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’den önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’den önemli açıklamalar
CHP ve HDP'liler tiyatroda buluştu!
CHP ve HDP'liler tiyatroda buluştu!
İzmir merkezli 49 ilde FETÖ operasyonu
İzmir merkezli 49 ilde FETÖ operasyonu
İzmir'de FETÖ operasyonu!
İzmir'de FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Başkan Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’den önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’den önemli açıklamalar
CHP ve HDP'liler tiyatroda buluştu!
CHP ve HDP'liler tiyatroda buluştu!
Denizli'de dehşet! Pamukkale'de alacak verecek kavgası kanlı bitti
Denizli'de dehşet! Pamukkale'de alacak verecek kavgası kanlı bitti
İzmir Kültürpark’ta yıkım isyanı
İzmir Kültürpark’ta yıkım isyanı