Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: En küçük fikirleri de bulunmuyor

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-kanal-istanbul-aciklamasi-en-kucuk-fikirleri-de-bulunmuyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

AK Parti Grup Toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en önemli projeleri arasında gösterilen Kanal İstanbul projesini hazmedemeyen CHP yönetimi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi. Erdoğan konuşmasında "Emin olun Kanal İstanbul'a karşı çıkanların bu konu hakkında en küçük fikirleri de bulunmuyor. Bu işin ne olduğunu biz de arkadaşlarımız da defaatle anlattık. Şimdi Kanal İstanbul'un ne olduğunu bir kez daha anlatayım ki sonra haberimiz yoktu demesinler." dedi.