Başkan Erdoğan'dan Kanal İstanbul sözleri

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "90 milyon kapasiteli İstanbul Havalimanı'nı devreye aldık. Tam kapasiteye ulaştığında 200 milyon yolcu kapasitesi olacak. İç ve dış hatlarda açıldığından beri 65 milyon kişi kullandı. Deniz üzerinde Rize-Artvin Havalimanı yapılıyor. Yozgat, Bayburt-Gümüşhane havalimanlarının çalışmaları da sürüyor. İnşallah Kanal İstanbul Proje'miz de dünyanın dikkatini çekecek. Karadeniz'i Marmara'ya bağlayan bir cazibe merkezi olarak dünyanın gündeminde yer alacak." ifadelerini kullandı.