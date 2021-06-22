Başkan Erdoğan'dan Katar Ekonomi Forumu'nda önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-katar-ekonomi-forumunda-onemli-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Ekonomi Forumu'na video mesajla hitap etti. Erdoğan, Türkiye'nin geliştirdiği COVID-19 aşısının inşallah milletimizle birlikte tüm insanlığın da aşısı olacağının müjdesini buradan paylaşmak istiyorum.' dedi.