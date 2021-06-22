Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Ekonomi Forumu'na video mesajla hitap etti. Erdoğan, Türkiye'nin geliştirdiği COVID-19 aşısının inşallah milletimizle birlikte tüm insanlığın da aşısı olacağının müjdesini buradan paylaşmak istiyorum.' dedi.
Başkan Erdoğan'dan Katar Ekonomi Forumu'nda önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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