  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP'ye sert sözler!

    Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP'ye sert sözler!

    Giriş Tarihi: 17.02.2021, 20:11

    Kabine Toplantısı sonrası kemeralar karşısına çıkan Başkan Erdoğan, "PKK ile arasına mesafe koyamadığı için nezdimizde hiçbir zaman gerçek siyasi bir kurum haline gelemeyen bir parti var. Bu parti resmi hesabından PKK ile irtibatlarını niteleyen paylaşımda bulunduğu için İletişim Başkanımızı hesabını vereceksiniz diyor. Terbiyesizliğe bak. Bu terör örgütü yardakçıları olarak Cumhur İttifakı olarak diyoruz, asıl bu millet şehit ve gazilerimizin hesabını soracak. Öyle bir soracak ki, bir daha kimse benzer ihanetlere teşebbüs edemeyecek." dedi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP'ye sert sözler! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Kovid-19 kısıtlamaları ne zaman esneyecek? Başkan Erdoğan açıkladı
    Kovid-19 kısıtlamaları ne zaman esneyecek? Başkan Erdoğan açıkladı
    Başkan Erdoğan PKK’ya vurulan ağır darbeyi açıkladı
    Başkan Erdoğan PKK’ya vurulan ağır darbeyi açıkladı
    Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert 'Gara' tepkisi
    Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert 'Gara' tepkisi
    Üç kişilik aile evde ölü olarak bulundu
    Üç kişilik aile evde ölü olarak bulundu
    Alpaslan vuruluyor!
    Alpaslan vuruluyor!
    Bir Zamanlar Çukurova 84. yeni bölüm fragmanı izle
    Bir Zamanlar Çukurova 84. yeni bölüm fragmanı izle
    Kovid-19 kısıtlamaları ne zaman esneyecek? Başkan Erdoğan açıkladı
    Kovid-19 kısıtlamaları ne zaman esneyecek? Başkan Erdoğan açıkladı
    Başkan Erdoğan PKK’ya vurulan ağır darbeyi açıkladı
    Başkan Erdoğan PKK’ya vurulan ağır darbeyi açıkladı
    Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert 'Gara' tepkisi
    Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert 'Gara' tepkisi
    İzmir'de fırtına nedeniyle, tekne yan yattı
    İzmir'de fırtına nedeniyle, tekne yan yattı
    İzmir’deki fırtına dehşeti: Sitenin kamelyası havaya uçtu
    İzmir’deki fırtına dehşeti: Sitenin kamelyası havaya uçtu
    İzmir Urla'da fırtına sahilleri vurdu
    İzmir Urla'da fırtına sahilleri vurdu