Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP'ye sert sözler!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-kemal-kilicdaroglu-ve-hdpye-sert-sozler" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Kabine Toplantısı sonrası kemeralar karşısına çıkan Başkan Erdoğan, "PKK ile arasına mesafe koyamadığı için nezdimizde hiçbir zaman gerçek siyasi bir kurum haline gelemeyen bir parti var. Bu parti resmi hesabından PKK ile irtibatlarını niteleyen paylaşımda bulunduğu için İletişim Başkanımızı hesabını vereceksiniz diyor. Terbiyesizliğe bak. Bu terör örgütü yardakçıları olarak Cumhur İttifakı olarak diyoruz, asıl bu millet şehit ve gazilerimizin hesabını soracak. Öyle bir soracak ki, bir daha kimse benzer ihanetlere teşebbüs edemeyecek." dedi.