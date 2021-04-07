Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert 'amiral bildirisi' tepkisi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-kemal-kilicdarogluna-cok-sert-amiral-bildirisi-tepkisi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'na katıldı. Başkan Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "CHP bildiriyi aklamaya çalışacak kadar şirazesinden koptu. Darbeciye darbeci dememizden huzursuzlar. Bu emekli generallerin merkezinde CHP'nin kendisi vardır. 104'ün içinde CHP üyesi olanlar vardır." dedi.