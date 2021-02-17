Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert 'Gara' tepkisi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-kemal-kilicdarogluna-cok-sert-gara-tepkisi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Erdoğan AK Parti Ankara 7.Olağan İl Kongresi, Ordu - Şanlıurfa İl Kongrelerinde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan AK Parti kongrelerini eleştirenlere "FETÖ taktikleriyle görüntülerin önünü arkasını kesip mutluluğumuzu baltalamaya çalışıyorlar dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gara'daki 13 şehit için Cumhurbaşkanını suçladığını söyleyen Erdoğan, "Sen ne yüzsüzsün ya? 5-6 yıldır takip eden bizlere bunların sorumlusu nasıl Cumhurbaşkanı diyorsun. Terbiyesiz... Sana Milli Savunma ve İçişleri Bakanımı gönderiyorum, seni bilgilendirsinler diye. Sen bunlara layık değilsin" dedi.