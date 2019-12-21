Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Sen ne yaparsan yap Kanal İstanbul'u yapacağız

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Hizmet İhracatçıları Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Sen ne yaparsan yap biz Kanal İstanbul'u yapacağız" dedi.