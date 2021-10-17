Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu açıklama bir suçtur bu dil darbe dönemi dilidir

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-kilicdarogluna-tepki-bu-aciklama-bir-suctur-bu-dil-darbe-donemi-dilidir" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4 gün sürecek olan Afrika ziyaretine bugün başlıyor. Başkan Erdoğan Afrika ülkesi Luanda ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun bürokratları tehdit etmesiyle lgili konuşan Erdoğan, "Öncelikle bu açıklama CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun açık bir itirafıdır. Bu hukuk dışı çağrı, kamu düzenine ciddi bir tehdittir. Bunlar demokrasinin ne olduğunu bilmiyor. Bay Kemal'in heves ettiği vesayet günleri geride kaldı. Türkiye hukuk devletidir. Bay Kemal'in adeta oyun oynadığı bir alan değildir. Şunu bilmesi lazım heves ettiğiniz günler ki vesayet günleridir onlar da geride kaldı. Herkes görevinin hukuka uygun bir şekilde yapmak mecburiyetindedir. Kılıçdaroğlu'nun bu tehdidi açıkça bir suçtur." dedi.