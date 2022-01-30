Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddialarına sert tepki: Bay Kemal'in hayatı yalan

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-kilicdaroglunun-asilsiz-iddialarina-sert-tepki-bay-kemalin-hayati-yalan" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Meydanı'nda Kaşüstü Kavşağı Alt Geçit Köprüsü, Araklı Özgen Mahallesi Beşikdüzü ve Yomra Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 931 Konut – 78 Dükkan – 1 Ticaret Merkezi, Katı Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenini gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada, Kılıçdaroğlu'nun dillendirdiği asılsız iddialar hakkında, "Televizyonda ne diyordu? "En büyük yalanı söyleyeceksin" diyordu. Şimdi ne oldu? Yargı aldı ve tutukladı. Şimdi cezaevinde. Bunlar Bay Kemal'e çalışıyordu. Çok iyi yalan söyler zaten. Geçen akşam çıkmış, benim tv programımın olduğu saatte kendi özelinden açıklama yapıyor. Yine yalan... Bir ihale yapmışız, beşli çete diyor müteahhitlere. Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılğını ispat ettin. Ertesi akşam Ulaştırma Bakanım, Adil kardeşim çıktı buna güzel bir ders verdi. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bay Kemal'in hayatı yalan. Benim milletim bu adamın yalanlarına prim vermeyecek." ifadelerini kullandı.