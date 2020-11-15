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    Başkan Erdoğan'dan KKTC'de net mesaj: Artık tahammülümüz kalmadı

    Giriş Tarihi: 15.11.2020, 16:13

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin 37'nci Kuruluş Yıl Dönümü Törenlerinde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kıbrıs meselesinin Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını, güvenliğini temin edecek şekilde sürdürülebilir çözüme kavuşturulması önceliğimizdir." şeklinde konuştu.

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