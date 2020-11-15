Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin 37'nci Kuruluş Yıl Dönümü Törenlerinde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kıbrıs meselesinin Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını, güvenliğini temin edecek şekilde sürdürülebilir çözüme kavuşturulması önceliğimizdir." şeklinde konuştu.
Başkan Erdoğan'dan KKTC'de net mesaj: Artık tahammülümüz kalmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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