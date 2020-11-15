Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin 37'nci Kuruluş Yıl Dönümü Törenlerinde açıklamalarda bulundu. "Bugün Kıbrıs'ta iki ayrı halk, iki ayrı devlet vardır." diyen Erdoğan, "Egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümün müzakere edilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'dan KKTC'de önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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