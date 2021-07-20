Başkan Erdoğan'dan KKTC'de toplu açılış ve temel atma töreninde önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-kktcde-toplu-acilis-ve-temel-atma-toreninde-onemli-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de toplu açılış ve temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, KKTC Veri Merkezi için "Kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi teknolojileri alanındaki hizmet sunumuna ait altyapı ihtiyaçları 7/24 kesintisiz ve güvenli şekilde karşılanacaktır" dedi. Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs artık ayağa kalkıyor. İnşallah tamamen dijital dönemi Kuzey Kıbrıs'ta yaygınlaştıracağız." şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan, "Maraş, uluslararası hukuk çerçevesinde kimsenin hakkına halel gelmeyecek şekilde açılarak yeniden eski güzel günlerine kavuşacaktır." açıklamasında bulundu.