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    Başkan Erdoğan'dan Konya Şehir Hastanesi açılış töreninde önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 02.10.2020, 15:53

    Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Konya Şehir Hastanesi açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de inşaa edilen en büyük şehir hastanelerinden birinin Konya Şehir Hastanesi olduğunu belirtti.

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