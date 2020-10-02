Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Konya Şehir Hastanesi açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de inşaa edilen en büyük şehir hastanelerinden birinin Konya Şehir Hastanesi olduğunu belirtti.
Başkan Erdoğan'dan Konya Şehir Hastanesi açılış töreninde önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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