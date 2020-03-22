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    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele mesajı

    Başkan Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele mesajı

    Giriş Tarihi: 22.03.2020, 00:33

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesapları üzerinden bir video mesaj yayınladı. Erdoğan, "Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim." ifadelerini kullandı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesapları üzerinden koronavirüs (Covid-19) ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Aziz vatandaşlarım, Müsterih olunuz. Devletimiz tüm kurumlarıyla görevinin başında, zaman mefhumu gözetmeksizin Milletinin hizmetinde. Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim." dedi.
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