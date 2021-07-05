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    Başkan Erdoğan'dan kritik açıklamalar! Bayram öncesi emeklilere peş peşe müjdeler

    Giriş Tarihi: 05.07.2021, 20:30

    Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Emeklilere müjdeleri sıralayan Erdoğan, "Buradan emeklilerimize de müjde vermek istiyorum. Temmuz ayı emekli aylıklarıyla bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Ocak-temmuz dönemi TÜFE oranını dikkate alarak yüzde 8,45 oranında artış yapıyoruz. Böylece 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz. " dedi.

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