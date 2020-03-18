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    Başkan Erdoğan'dan kritik koronavirüs toplantısı öncesi açıklama

    Giriş Tarihi: 18.03.2020, 14:44

    Başkan Erdoğan liderliğinde Çankaya Köşkü'nde koronavirüs (coronavirus) toplantısı yapılıyor. Toplantıda yeni önlemler alınması beklenirken, Başkan Erdoğan toplantı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye olarak hem bu hastalığın salgın haline dönüşmesine engelleme, hem de ekonomiyi canlı tutma mecburiyetimiz var. Kovid19 ile mücadele ederken tüm ekonominin çarklarının dönmesini sağlamak elbette kolay değildir. Bunun için özel sektörümüzün de yerine getirmesi gereken sorumlulukları olduğu muhakkaktır. İnşallah bu zoru birlikte başaracağız." dedi.

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