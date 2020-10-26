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    Başkan Erdoğan'dan Külliye'de önemli mesajlar!

    Giriş Tarihi: 26.10.2020, 15:41

    Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı’nda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip “Ben buradan milletime sesleniyorum, nasıl ki Fransa’da ‘Türk markalı mal satın almayın’ deniliyorsa, bende buradan milletime sesleniyorum, sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunları satın almayın” dedi.

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