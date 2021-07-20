Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs'ta kıldığı bayram namazı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Afganistan ile ilgili sorulan soruya yanıt verdi. Erdoğan, Türkiye'nin Afganistan'da yer alması için 3 şartı bulunduğunu açıkladı.
Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı namazı sonrası Kıbrıs'ta önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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