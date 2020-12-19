Başkan Erdoğan'dan Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni’ne canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, programda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Cumhur İttifakı'nı hedef alan açıklamalar yapan Millet İttifakı'na seslendi, "2023 Cumhur İttifakı'nın zafer yılı olacak!" dedi. Erdoğan, Türkiye'yi tehdit edenlere meydan okudu, "Tehdit ile ayak oyunları ile ülkemizin önünü kesmeye çalışanlara sesleniyorum; Sizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Çin treni algısına da sert çıktı, gazeteci Özlem Gürses'i adını vermeden eleştirdi, " Böyle bir olay karşısında üzüntüsünü saklamak gereği bile duymayan zihniyetin bu ülke için faydası yoktur." dedi.