Başkan Erdoğan’dan Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi’nin açılış töreninde önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-kuzey-marmara-otoyolu-kinali-odayeri-kesiminin-acilis-toreninde-onemli-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi (Kınalı- Çatalca Kavşağı Arası) Açılış Töreni'nde hitap etti. Konuşmasında CHP'ye yüklenen Erdoğan, " Hayatınızda sizin otoyol yapmışlığınız var mı? Ey CHP zihniyeti… Bırakın icraatı sizin hayalleriniz bile buna ulaşamaz. Hiçbir ilimizi ilçemizi ihmal etmeden 81 vilayetin her birine hizmet götürüyoruz. Bu yollardan sadece Ak Partililer mi geçecek. Bunu herkes için yapıyoruz. Ama bizi anlamak istemeyenler anlamıyor. İster anlasınlar ister anlamazlar." dedi. Öte yandan Erdoğan, Kanal İstanbul'un yakın zamanda ihaleye çıkacağını duyurdu. Ayrıca Erdoğan, "(IMF) Bir daha o kapıları çalmak bizim kitabımızda yok." şeklinde konuştu.